Подростка на самокате сбили в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сбили 15-летнего подростка. Мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу, при этом не спешившись. Авария произошла 20 июня около 17 часов.

- 35-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, двигаясь по улице Вокзальной со стороны Чапаева в сторону Васянина, в районе дома №45 не уступил дорогу 15-летнему пешеходу, пересекающему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

К счастью, обошлось. Подросток получил травмы, но они оказались несерьезными. Однако это не значит, что «пронести» может всех. Инспекторы в который раз напоминают о правилах дорожного движения и о том, что на пешеходном переходе нужно спешиваться с велосипедов и самокатов.

Ранее в Хабаровске произошла авария с участием иномарки и автобуса.

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