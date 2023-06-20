Общегородской выпускной пройдет в Комсомольске-на-Амуре 24 июня Фото: администрация города

Для выпускников 11 класса Комсомольска-на-Амуре уже в эту субботу, 24 июня, пойдет общегородской выпускной. Школьники простятся с детством на театральной площади у драмтеатра. Сбор намечен на 17:30. Колонна построится на проезжей части проспекта Мира у главного здания почты. Точный адрес - проспект Мира, 27. Шествие начнется в 18:20, ребята пройдут по Аллее Труда к площади театра, где в 19 часов начнется праздник «Алые паруса».

- На нем 1 035 школьников из 42 классов 32 школ города поздравят представители местных властей, министерства образования и общественности. 92 выпускника получат медали за особые заслуги в учебе. Также на мероприятии будут чествовать юношей и девушек, получивших 100-бальный результат на ЕГЭ, - рассказали в администрации города.

Потом все перейдут в школы, где выпускникам вручат аттестаты. Завершится день концертом «Поколение-2023». Его проведут в двух местах одновременно: в драмтеатре для выпускников Центрального округа и во Дворце культуры Авиастроителей для ребят из школ Ленинского округа.

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