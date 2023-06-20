Закрыл рот, чтобы замолчала, и убил: пермяка обвиняют в расправе над магаданкой

Жителя Перми будут судить за убийство в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Присяжные в Магадане вынесли приговор по уголовному делу против 26-летнего жителя Пермского края. Они призвали его виновным в убийстве.

В декабре прошлого года мужчина выпивал и употреблял наркотики в компании девушек, когда случилось страшное.

- На почве ревности у одной из них случилась истерика, и мужчина попытался ее успокоить. Он перекрыл жертве нос и рот руками, в результате чего пострадавшая задохнулась, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Вину пермяк признал частично. Теперь его ждет окончательное судебное заседание, на котором специалисты определят квалификацию действий и вынесут приговор.

Ранее приговор вынесли жителю Хабаровска. Он также обвиняется в убийстве. Мужчина лишил жизни 67-летнего пенсионера во время конфликта. Суд вынес ему суровый приговор - 10 лет колонии строгого режима.

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