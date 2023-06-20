Закрыл рот, чтобы замолчала, и убил: пермяка обвиняют в расправе над магаданкой

Жителя Перми будут судить за убийство в Магадане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Присяжные в Магадане вынесли приговор по уголовному делу против 26-летнего жителя Пермского края. Они призвали его виновным в убийстве.
В декабре прошлого года мужчина выпивал и употреблял наркотики в компании девушек, когда случилось страшное.
- На почве ревности у одной из них случилась истерика, и мужчина попытался ее успокоить. Он перекрыл жертве нос и рот руками, в результате чего пострадавшая задохнулась, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Вину пермяк признал частично. Теперь его ждет окончательное судебное заседание, на котором специалисты определят квалификацию действий и вынесут приговор.
Ранее приговор вынесли жителю Хабаровска. Он также обвиняется в убийстве. Мужчина лишил жизни 67-летнего пенсионера во время конфликта. Суд вынес ему суровый приговор - 10 лет колонии строгого режима.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru