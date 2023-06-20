Автобус с пассажирами задымился в аэропорту Хабаровска Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровске на летном поле аэропорта произошло задымление автобуса. Это случилось 20 июня в 18:30. В это время транспорт перевозил пассажиров авиарейса к зданию аэровокзала.

Транспортная прокуратура начала проверку.

- Пассажиры эвакуированы и доставлены к месту другим автобусом. Задымление ликвидировано аварийно-спасательной службой, причины произошедшего устанавливаются, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ведомство выяснит, соблюдались ли требования безопасности при использовании автобуса. По результатам сотрудники надзорного органа примут меры и накажут виновников.

Ранее в Хабаровске произошла авария с пассажирским автобусом и иномаркой. В результате травмы получили семь человек. Тройное ДТП случилось 20 июня утром на проспекте 60-летия Октября. Дети во время происшествия не пострадали. Водитель маршрутки решил нарушить правила.

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