Что произошло в ночь на 21 июня в Хабаровске

Поисковый отряд раскрыл детали исчезновения трехлетней девочки в Хабаровском крае Фото: СУ СКР по ЕАО

Поисковый отряд «Лига Спас» поделился деталями трагичной истории шестилетней давности. Тогда маленькая трехлетняя девочка пропала по дороге к маме, которая ушла на рыбалку. Путь к реке проходил через болото и лес. Малышка знала дорогу, но, в одиночку столкнувшись с жестокостью дикой природы, не смогла ей противостоять.

12-летняя девочка из поселка Сита в Хабаровском крае разбилась, упав в колодец. Она смогла спасти своего четырехлетнего брата, который оступился и едва не провалился в шамбо, но сама не устояла на ногах.

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