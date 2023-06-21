Встреча ценой в 700 тысяч: мужчина обокрал новую знакомую в Хабаровске

Знакомство в Сети закичилось кражей на 700 тысяч рублей для жительницы Хабаровска Фото: Иван Макеев

В прошлом году хабаровчанка познакомилась в Сети с 50-летним мужчиной. Их отношения развивались стремительно, и в октябре женщина решила, что настало время для личной встречи. Она пригласила своего возлюбленного домой, но встреча закончилась для нее разбитым сердцем.

Новый знакомый оказался не таким благородным, как представляла себе хабаровчанка. Мужчина осмотрелся в квартире и заприметил место, где женщина хранила ювелирку. Пока она отвлеклась, он незаметно забрал украшения и спешно попрощался. Позже хозяйка заметила пропажу драгоценностей и написала заявление в полицию. Она оценила ущерб в 700 тысяч рублей.

Вора быстро нашли и задержали. На него завели дело за кражу в крупном размере. Он раскаялся в преступлении и вернул часть украшений. После расследования все материалы передали в суд для рассмотрения. Мужчину приговорили к лишению свободы условно сроком на два года с таким же испытательным сроком.

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