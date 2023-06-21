Размахивал стулом и избил человека: мужчина устроил дебош в баре в Хабаровском крае

Мужчину осудят за хулиганство и избиение человека в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

24-летний молодой человек отправится под суд за пьяный дебош в баре. Он резко отреагировал на замечание и устроил разборки с посетителем. За такое поведение теперь ему грозит большой штраф, исправительные работы или колония.

Ситуация произошла в марте 2023 года. Житель Хора пришел в бар в поселке Переяславка. Он перебрал с алкоголем и начал грубить другим посетителям. Ему показалось мало словесных оскорблений, поэтому он схватил стул и начал им размахивать во все стороны. Один из клиентов бара сделал замечание дебоширу, на что тот разозлился и начал колотить мужчину. Пострадавший получил около семи ударов по голове и плечу. Избив человека, хулиган ушел из бара.

- Заведено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением насилия. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре по Хабаровскому краю.

Мужчине могут назначить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишить свободы на срок до пяти лет.

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