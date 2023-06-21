Юрий Трутнев передал багги хабаровского производства в зону СВО Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев побывал в зоне проведения СВО. Он встретился с командирами и военнослужащими Российской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР). Полпред также пообщался с бойцами-дальневосточниками и передал защитникам автовездеходы, оружие, боеприпасы и беспилотники.

«Ребята защищают нашу Родину. Это самое главное сейчас. Поэтому мы привозим багги, автомобили, прицельные приспособления, вооружение, беспилотники и другое. Мы должны победить», – сказал Юрий Трутнев.

Военнослужащие получили от вице-премьера три автовездехода «Ерофей», произведенных в Хабаровском крае. Такие машины незаменимы для бойцов: у них хорошая проходимость по бездорожью, они могут разогнаться до 120 километров в час и перевозить грузы весом до 350 килограммов. Кроме хабаровских багги военнослужащим передали еще три вездехода, которые были собраны в ЕАО на базе внедорожников «Нива». Дополнительно они получили три квадроцикла из Якутии, шесть пикапов, винтовки, снайперские комплексы и боекомплекты.

Во время визита полпред побывал в Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги. Он передал квадрокоптеры и автомобиль, приспособленный к передвижению в зоне боевых действий.

«Каждый, кто живет в России, должен ощущать сопричастность к борьбе за независимость, за будущее страны, за то, в каком мире будут жить его дети. Здесь воюют тысячи наших ребят. Кто-то уже обучен, а кто-то не понимает, что им делать. Все они находятся в зоне поражения, рискуют жизнью. Если человек этого не видит и не понимает, где-то стоит отдельно, то трудно понять, как он потом будет смотреть в глаза вернувшимся ребятам, как он ответит детям на вопрос, чем он занимался, когда шла война. Есть простая обязанность: надо помогать стране победить, надо помогать бойцам живыми вернуться домой», – добавил Юрий Трутнев.

Военнослужащие получили первую партию хабаровских багги в конце мая. До конца 2023 года предприятие планирует сделать еще 17 вездеходов.

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