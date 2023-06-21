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НовостиОбщество21 июня 2023 3:00

Проблемы функционирования ТОС обсудили депутаты Хабаровской городской думы

Члены комитета по местному самоуправлению обеспокоены закрытыми проездами на внутридомовые территории
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Заседание комитета по местному самоуправлению Хабаровской городской Думы

Заседание комитета по местному самоуправлению Хабаровской городской Думы

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В рамках заседания комитета по местному самоуправлению к рассмотрению на очередном заседании думы были приняты проекты об утверждении девяти новых территорий общественного самоуправления в Хабаровске. ТОС продолжают широкое распространение по территории краевой столицы, однако некоторые полномочия, доступные жителям ТОС, иногда идут вразрез с общим устройством городского хозяйства.

Так, в качестве проблемы депутаты обозначили появление шлагбаумов, закрывающих проезд.

- При заключении договора ТОС люди самовольно начинают устанавливать шлагбаумы, чем ограничивают движение скорой помощи, пожарной охраны. С одной стороны, инициативные жители борются за свое внутреннее пространство, чтобы не было засилья чужих автомобилей, но это приводит к другим проблемам - пожарные не могут вовремя успеть к месту возгорания, а машина скорой помощи не успевает доехать до пациента. В этом вопросе необходимо разобраться и прийти здесь к единому мнению, потому что внутриквартальные проезды и проезды внутридомовых территорий должны всегда быть открыты там, где это представляет жизненно важную необходимость, - отметил Константин Головко, председатель комитета по городскому хозяйству.

Как подтвердил председатель комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов, проблемные аспекты в части функционирования ТОС действительно присутствуют, поэтому в октябре планируется проведение мероприятий по вопросам механизмов работы ТОС и выяснения проблемных моментов, начиная от установления границ и заканчивая регистрацией.