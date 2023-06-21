Проблемы функционирования ТОС обсудили депутаты Хабаровской городской думы

Заседание комитета по местному самоуправлению Хабаровской городской Думы Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В рамках заседания комитета по местному самоуправлению к рассмотрению на очередном заседании думы были приняты проекты об утверждении девяти новых территорий общественного самоуправления в Хабаровске. ТОС продолжают широкое распространение по территории краевой столицы, однако некоторые полномочия, доступные жителям ТОС, иногда идут вразрез с общим устройством городского хозяйства.

Так, в качестве проблемы депутаты обозначили появление шлагбаумов, закрывающих проезд.

- При заключении договора ТОС люди самовольно начинают устанавливать шлагбаумы, чем ограничивают движение скорой помощи, пожарной охраны. С одной стороны, инициативные жители борются за свое внутреннее пространство, чтобы не было засилья чужих автомобилей, но это приводит к другим проблемам - пожарные не могут вовремя успеть к месту возгорания, а машина скорой помощи не успевает доехать до пациента. В этом вопросе необходимо разобраться и прийти здесь к единому мнению, потому что внутриквартальные проезды и проезды внутридомовых территорий должны всегда быть открыты там, где это представляет жизненно важную необходимость, - отметил Константин Головко, председатель комитета по городскому хозяйству.

Как подтвердил председатель комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов, проблемные аспекты в части функционирования ТОС действительно присутствуют, поэтому в октябре планируется проведение мероприятий по вопросам механизмов работы ТОС и выяснения проблемных моментов, начиная от установления границ и заканчивая регистрацией.