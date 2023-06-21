Сергей Кравчук наградил активную молодежь Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Доме офицеров ВВО прошла церемония награждения молодежи, которая участвует в патриотических конкурсах и акциях. На торжестве побывал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он лично поздравил молодых людей и поблагодарил их за активность.

«Патриотически настроенная молодежь - это будущее Хабаровска, края и всей России! Вы - пример для подрастающего поколения. Вы не только показываете отличные результаты в состязаниях, но и активно поддерживаете мобилизованных хабаровчан, участвующих в СВО. В это непростое время мы еще крепче объединились для поддержки нашего президента Владимира Путина и ВС РФ. Уверен - победа будет за нами!» - сказал Сергей Кравчук.

Глава города наградил участников военно-спортивной игры «Патриот», вручил памятные знаки юнармейцам города, отметил достижения руководителей патриотических объединений, школьников и студентов, которые помогают организовывать патриотические акции. В конце своей речи Сергей Кравчук поздравил всех с наступающим Днем молодежи и пожелал им воплотить в жизнь все свои идеи.

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