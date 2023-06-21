Алкоголь перестанут продавать в Хабаровском крае 24 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае действует закон, запрещающий продавать спиртное в День молодежи. Этот праздник отмечают в последнюю субботу июня. В 2023 году он выпадает на 24 число. В связи с этим жители региона не смогут купить алкоголь в магазинах. Реализация «крепкого» будет разрешена только в кафе и ресторанах.

Запрет будет действовать в течение суток. За нарушение закона предусмотрены большие штрафы. Причем наказать могут как продавца, так и покупателя.

Отметим, что в Хабаровском крае действует аналогичный запрет на продажу алкоголя 1 июня в День защиты детей и 1 сентября в День знаний.

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