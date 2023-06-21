Дороги перекроют в Комсомольске 24 июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24 июня в Городе юности состоится шествие выпускников. Они пройдут по Аллее труда к театральной площади. Во время мероприятия некоторые дороги будут перекрыты. Само шествие начнется в 18:30, но проезд закроют на полтора часа раньше.

«С 17:00 до 19:00 будет перекрыто движение по проспекту Мира от Краснофлотской до Аллеи Труда и по Аллее Труда от Мира до пересечения с Интернациональным проспектом», - рассказали в ГИБДД Комсомольска.

На перекрытых участках дорог нельзя будет парковать машины. Оставленные автомобили будут эвакуировать. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать объездные пути на время шествия выпускников.

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