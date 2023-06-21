Дожди обещают Хабаровску 22 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей краевой столицы ждет еще один пасмурный день. Погода в Хабаровске 22 июня испортится и будет неустойчивой до самого вечера. Небо затянет тучами еще ночью. Небольшой дождь ожидается до рассвета и днем. В остальное время погода в Хабаровске будет мрачной и прохладной.

В четверг средняя температура воздуха ночью продержится на отметке +16. Днем столбик термометра покажет +23…+25 градусов. Тепло не будет ощущаться из-за туч и облаков, которые закроют солнце почти на весь день.

Чего не стоит бояться хабаровчанам, так это сильного ветра. 22 июня аномальных явлений не предвидится. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

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