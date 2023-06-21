4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

Оператор увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в краевой столице и 12 районах Хабаровского края. К летнему сезону инженеры МегаФона модернизировали существующую телеком-инфраструктуру и увеличили емкость сети четвертого поколения. Благодаря этому жители и гости края получили улучшенное качество 4G МегаФона.

Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор улучшил сеть в центральной и южной частях Хабаровского края, где проживает 97 процентов всего краевого населения. Ключевое преимущество используемого диапазона - возможность увеличить дальность распространения сигнала 4G, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах. Он также отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения.

Работы по модернизации велись в крупных городах края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Ванино и Бикин, и в небольших селах. В самом малочисленном населенном пункте проживает всего 65 человек.

МегаФон увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами с прежним уровнем качества.

- Хабаровский край занимает четвертое место по площади среди регионов России и второе на Дальнем Востоке. Территория разнообразна по рельефу и климатическим условиям, есть районы Крайнего Севера. Несмотря на эти сложности, наша техническая служба работает над качеством связи на территории всего края. Благодаря модернизации наши абоненты, вне зависимости от того, живут ли они в крупных городах или небольших селах, смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, решать повседневные вопросы в интернете, а водители большегрузов и транзитные пассажиры пользоваться в дороге навигаторами, загружать карты или путеводители, - прокомментировал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.