Купить квартиру с помощью сертификата могут дети-сироты Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Дети-сироты Хабаровского края могут купить квартиру с помощью сертификатов. Такой закон приняли в регионе по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. К сумме можно добавить маткапитал или собственные деньги. В прошлом году новоселье отпраздновали 260 сирот.

Чтобы понять, помогает ли мера, власти периодически встречаются с сиротами. Первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Евгений Колоколов побывал в гостях у Екатерины Моисеевой, которая таким образом купила квартиру в краевом центре в прошлом году.

- Радует активная жизненная позиция и позитивный настрой Екатерины. Она подробно рассказала нам свою историю. С самого момента обращения в министерство ЖКХ за выплатой до приобретения выбранной ей квартиры она получала информационное и юридическое сопровождение. У девушки уже есть семья, и для полного счастья не хватало комфортной и безопасной детской площадки под домом. Так совпало, что двор ее дома и еще несколько прилегающих вошли в программу «1000 дворов». И уже до конца этого года мечта молодой мамы сбудется, - рассказал Евгений Колоколов.

В министерстве есть список сирот, которых нужно обеспечить квартирами. Программа социальной поддержки включает в себя и работу по адаптации этих людей.

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