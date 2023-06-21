Двоих поджигателей лесов задержали в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магаданской области горят леса. Обстановка складывается не лучшим образом, и власти ввели режим ЧС. Накануне два возгорания в заповеднике тушили 60 человек. Кроме того, в июне крупный пожар возник в районе Старая Веселая.

- Прокуратурой Магадана проконтролировано проведение процессуальной проверки по данному факту, сотрудникам полиции даны конкретные указания по ее проведению. В результате правильно скоординированной работы быстро удалось установить обстоятельства произошедшего, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Полиция завела уголовное за уничтожение или повреждение лесов. Оперативники уже задержали двоих подозреваемых. Расследование и его результаты контролирует прокуратура.

Ранее в Хабаровске в районе аэропорта задымился автобус с пассажирами. Во время происшествия никто не пострадал, но транспортная прокуратура начала проверку.

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