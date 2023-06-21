Списать пеню по акции могут жители ЕАО
Фото: Даниил ОПАРИН
Жителям Еврейской автономной области предложили необычную акцию: они переходят на электронные квитанции, а взамен им списывают пеню за капремонт. Сделать это можно до конца лета.
Специалисты отметили: незнание закона не освобождает от ответственности. Платить все равно надо, даже если квитанции не приходят.
- Благодаря департаменту строительства и ЖКХ, при личном участии руководителя, мы вышли на финальную стадию переговоров с нашим контрагентом - «Почтой России», который будет осуществлять печать и доставку квитанций. Я очень надеюсь, что со следующего месяца квитанции будут поступать собственникам, - сказал и. о. директора НКО РОКР Игорь Вебер.
А для того, чтобы ремонт в доме прошел как можно быстрее, нужно собрать собственников и пригасить эксперта, который оценит состояние дома, а потом обратиться в администрацию. Та передаст сведения в межведомственную комиссию.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru