Мемориальную доску в честь участника СВО открыли в ЕАО в годовщину его смерти Фото: Антон Акимов

В селе Найфельд Еврейской автономной области открыли мемориальную доску в память о Владимире Сывульском. Ровно год назад, 21 июня 2022 года, он погиб на спецоперации, ценой своей жизни спасая подчиненного. Он не дожил до юбилея три месяца - в сентябре бы ему исполнилось 30 лет.

Спустя ровно год в сельской школе открыли мемориальную доску. За время службы Владимир Алексеевич прошел путь от рядового солдата до офицера. Погиб он в должности заместителя командира группы специального назначения.

- Я всегда говорю о том, что памятные доски, мемориалы, «Парты Героя» мы открываем не для себя, а для наших детей, нашего подрастающего поколения, перед глазами которых должен быть образ героев - тех, кто ценой собственной жизни защитил русский мир, русскоговорящих людей, русскую свободу, - сказал зампред заксобрания ЕАО Антон Акимов.

Он поблагодарил родителей солдата - Ирину Юрьевну и Алексея Владимировича за достойное воспитание сына.

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