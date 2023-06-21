Написать опровержение заставили приставы жителя Хабаровска Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Каждому кто-то не нравится. И если некоторые таят это чувство в себе, то житель Хабаровска решил, что молчать он не будет. В интернете он начал распространять слухи и оскорблять другого человека. Суд обязал 42-летнего мужчину опубликовать опровержение.

- Судебный пристав-исполнитель ознакомил гражданина с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Во время проведения исполнительных действий сотрудником органа принудительного исполнения было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из России, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Но и тогда хабаровчанин не стал исправлять свои ошибки. Тогда против него составили протокол. Поняв, что игнорированием решений суда он сделает только хуже, мужчина опубликовал все необходимые сведения.

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