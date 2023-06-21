Инфляция ускорилась в Хабаровском крае в мае Фото: Даниил ОПАРИН

В мае в Хабаровском крае выросла инфляция. Она составила 1,4 процента, когда в апреле была только 0,9. Специалисты говорят, что причинами тому стали повышение потребительской активности и спроса на услуги пассажирского транспорта.

В последний месяц весны в регионе подорожали подержанные импортные авто и смартфоны. Это произошло из-за ослабления рубля в начале года. При этом в апреле эти товары были даже дешевле, чем год назад. Спрос на внутренние перевозки привел к удорожанию авиабилетов и приросту цен на поездки в составах дальнего следования.

А продовольствие стало дешевле, чем год назад, да и снижение цен по сравнению с апрелем ускорилось. Это заметно в основном среди овощей.

- В 2022 году российские аграрии собрали хороший урожай овощей открытого грунта, что позволило сохранить их достаточные запасы. Поэтому в мае в торговых сетях региона преобладала отечественная продукция урожая прошлого года, более дешевая по сравнению с импортной. В результате продолжилось снижение цен на картофель как в годовом, так и в месячном выражении, - рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Если говорить в общем, то инфляция в Хабаровском крае ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку (3,5 процента) и стране (2,5 процента). Специалисты прогнозируют, что в этом году она составит 4,5-6,5 процента и снизится до четырех процентов к следующему году, на том уровне и останется.

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