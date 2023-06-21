Дмитрий Демешин раскритиковал работу «Фонда развития территорий» по вопросу долгостроев Хабаровского края Фото: Генпрокуратура РФ

В Генпрокуратуре России обсудили, как исполняется поручение президента решить проблемы обманутых дольщиков на Дальнем Востоке. Этот вопрос находится на контроле надзорного ведомства.

За последние два года количество проблемных долгостроев снизилось больше, чем в три раза. Сейчас их насчитывается 28, когда был 91. Квартиры или компенсацию получили больше 4,5 тысячи человек.

Для решения проблемы используют разные подходы. Например, в Бурятии и Якутии выплачивают компенсацию и уступают права требования другому застройщику, от которого люди уже получили квартиры. Это помогает снижать число проблемных домов. Обманутыми остаются почти 2,5 тысячи человек.

- В разрешении данного вопроса по-прежнему имеется ряд значимых проблем. Число лиц, не получивших жилье взамен вложенных инвестиций, остается значительным. В пяти регионах округа числится 28 объектов незавершенного строительства, в том числе в Хабаровском крае – 14, Приморском крае – шесть, Республике Бурятия – четыре, Республике Саха (Якутия) – два, Амурской области – два. По 10 из них (восьми в Хабаровском крае и двум в Приморском крае) пути восстановления прав дольщиков не выбраны, - рассказал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Основными причинами долгой стройки до сих пор остаются несостоятельность и недобросовестность юридических лиц. Из 20 застройщиков, возводящих 28 объектов, в отношении 15 открыты конкурсные производства, и такие проблемы есть в каждом регионе. И несмотря на то, что закон разрешает их достраивать, Бурятия, Хабаровский край и Приморье используют возможность не в полной мере.

Дмитрий Демешин также раскритиковал работу «Фонда развития территорий», за счет которого можно достраивать дома. До сих пор он не рассмотрел ходатайства правительства Хабаровского края, которое им направили в ноябре 2021-го и в июле 2022-го. Регион просил привлечь деньги Фонда на восстановление прав участников долевого строительства объектов компаний «Лидер», «Аметист» и «Томари-ОРО».

Кроме того, в Хабаровском крае до сих пор не решили вопрос в отношении восьми домов, квартиры в которых ждут 599 человек. На это нужны дополнительные деньги – 2,3 миллиарда рублей. Замруководителя Генпрокуратуры потребовал принять дополнительные меры для решения проблем.

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