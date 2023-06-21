Улицу Тихоокеанскую в Хабаровске закончат ремонтировать в 2023 году Фото: администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук побывал на месте ремонта Тихоокеанской улицы. Он осмотрел, как идут работы на одном из участков.

Это один из самых крупных объектов, которые ремонтируют в городе. Поэтому и работы идут второй год, но по графику. В апреле прошлого года строители вынесли инженерные сети и начали обустраивать дорожное полотно. К сентябрю заменили основание и уложили асфальт от Шелеста до Профессора Даниловского, обновили тротуары и ЛЭП, заменили остановки. Сейчас идет работа от улицы Профессора Даниловского до Трехгорной.

- Верхний слой выполнен из современного материала, который был опробован при ремонте Березовского шоссе и проспекта 60-летия Октября, а также на первом этапе реконструкции Тихоокеанской. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон, который по своим характеристикам является более износостойким. А обычный бетонный бордюр на протяжении всей дороги будет заменен долговечным гранитным бортовым камнем, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, здесь появятся современные светофоры, остановки и новые пешеходные дорожки. Дорогу расширят до четырех полос. Осложнится работа сильным движением и большим количеством коммуникаций. Несмотря на это, закончить планируют к началу осени, что раньше срока на месяц. На весь ремонт уйдет 745,5 миллиона рублей, 431 миллион - в этом году.

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