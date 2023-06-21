Пообщаться с Филиппом Киркоровым и Валей Карнавал через VK Порталы смогли жители Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 10 по 18 июня были установлены VK Порталы. Они появились в честь Дня России и связали краевой центр с девятью городами страны. Если говорить более масштабно, то пообщаться друг с другом смогли 18 миллионов человек. Это были творческие и спортивные коллективы, блогеры и знаменитости, среди которых были Филипп Киркоров, Валя Карнавал, JONY и другие звезды.

- Напомним, что видеосвязь соединила между собой Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Челябинск, Якутск и Хабаровск. VK Порталы были установлены в знаковых местах и работали круглосуточно. Регионы на экранах регулярно сменяли друг друга, чтобы их жители могли пообщаться со всеми городами-участниками проекта по очереди, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Многие артисты и блогеры были не прочь пообщаться с фанатами. Они вместе с ними потанцевали, поиграли и потренировались. Так, хабаровские волонтеры Победы сыграли в молодежную игру с жителями Дербента, а воркаутеры провели тренировку и показательные выступления для Якутска. Людей по ту сторону собралось немало. Представители Ассамблеи народов Хабаровского края познакомились с коллегами из Челябинской области, а участники студенческих отрядов края спели песни под гитару для Иркутска.

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