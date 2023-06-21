Условия содержания белого медведя в Приамурском зоосаде проверила прокуратура Хабаровска Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю
Хабаровская межрайонная прокуратура вместе с сотрудниками Управления Россельхознадзора побывали в Приамурском зоосаде. К ним поступило коллективное обращение от хабаровчан, в котором говорится, что условия содержания животных, в частности, белого медведя, здесь не самые хорошие.
- В ходе проведения мероприятия нарушений условий содержания животных и фактов, изложенных в обращении, не установлено. Однако выявлены иные нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Так, не было ветеринарных документов на корм для перепелов, есть нарушения в хранении лекарств для животных. Информацию передали в прокуратуру. Ведомство уже примет меры.
Ранее эту информацию опровергли и работники зоосада. Они рассказали, что медведь Алмаз много купается в воде, веселится и общается с посетителями.
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