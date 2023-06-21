Житель Магадана сообщил о минировании кафе после ссоры с сотрудником Фото: Мария ЛЕНЦ

В Магадане вынесли приговор 49-летнему мужчине. Он оказался виновным в ложном сообщении о терроризме.

В марте магаданец находился в шашлычной. Отдыхал, выпивал алкоголь. В какой-то момент произошла ссора с сотрудником заведения, и мужчина решил отомстить.

- Из хулиганских побуждений он позвонил в экстренную службу 112 и сообщил заведомо ложные сведения о желании взорвать кафе из-за незначительного конфликта с сотрудником заведения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Свою вину он полностью признал. Суд вынес приговор: три года условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее в Магаданской области шалость совершил подросток. Он позвонил в полицию и заявил, что кто-то ударил его палкой по голове, после чего он проснулся в подвале. Оказалось, таким образом ребенок решил неудачно пошутить.

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