Пьяный мужчина устроил ДТП в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Житель Николаевска-на-Амуре сел за руль в пьяном виде и устроил ДТП. В апреле ему вынесли приговор. К слову, раньше его уже привлекали к ответственности.

- Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Но мужчина, вероятно, очень любил свою Mitsubishi Lancer, и с приговором в части снятия с него ареста не согласился. Не понравилось ему и то, что автомобиль у него конфискуют. Он подал апелляцию.

С документом суд не согласился и оставил все как есть. Машину конфисковали в доход государства.

Ранее в аэропорту Хабаровска задымился автобус с пассажирами. К счастью, людей удалось вовремя эвакуировать, и в происшествии никто не пострадал. Их отвезли на место на другом транспорте. Прокуратура начала проверку.

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