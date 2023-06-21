Мимы и киноквиз: Комсомольск-на-Амуре масштабно отметит День молодежи

День молодежи пройдет в Комсомольске-на-Амуре 25 июня Фото: архив администрации Хабаровска

Комсомольск-на-Амуре решил с размахом отметить День молодежи. Праздник здесь пройдет 25 июня с 14 до 23 часов на театральной площади.

Площадок будет много, и везде гости найдут то, что им интересно. Среди развлечений: лазер-таг, пейнтбольный тир, танковый бой, выставка оружия, сборка-разборка автомата, знакомство с образцами парашютно-десантного имущества, мастер-класс по укладке парашюта и игре на барабанах. А любой желающий может запечатлеть себя в фотозоне.

- С 14:00 – плетение маскировочных сетей для Вооруженных сил от Благотворительного фонда «Помогаем» общественной организации «Своих не бросаем», «КМС 27». На площади будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. Здесь же можно будет написать и отправить письма-пожелания для солдат на спецоперации. Также будет работать пункт отбора по контракту, - рассказали в администрации города.

Также жителей города ждут мастер-классы по жестовому языку, выступления мимов и жонглеров, аквагрим, плетение афрокос, танцы, фестиваль граффити и киноквиз. В 19 часов начнется квартирник с живой музыкой, а утром пройдут соревнования и показательные выступления по разным видам спорта.

И это далеко не все. Полную программу мэрия опубликовала в своем Telegram-канале.

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