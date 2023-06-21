Пенсионера на велосипеде сбили в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с велосипедистом. Под колеса автомобиля попал пенсионер. Авария случилась 21 июня в 17:30.

- 45-летний водитель автомобиля Toyota Fielder, двигаясь по второстепенной дороге по улице Водонасосной со стороны Механической на перекрестке улиц Лазо и Водонасосная, не предоставил преимущество в движении 69-летнему велосипедисту, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Мужчина ехал по главной дороге, но его сбил автомобиль. К счастью, сильно пенсионер не пострадал: инспекторы уточнили, что травмы оказались незначительными.

Водителей же просят при повороте убеждаться, что дорогу никто не пересекает, и только после этого выполнять маневр.

Ранее в Хабаровском крае мужчина устроил пьяное ДТП. Суд приговорил его к обязательным работам и конфисковал автомобиль. Водитель с этим не согласился, и обжаловал приговор. Но все осталось на своих местах.

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