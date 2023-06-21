Уголовное дело завели по факту смертельного ДТП в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

Ровно месяц назад, 21 мая, в Еврейской автономной области оборвалась жизнь 25-летнего мужчины. Он шел по обочине дороги в Облучье, когда на него налетел водитель на ВМW.

Это случилось в 22:30 на улице 30 лет Победы, 2А.

- Мужчина, не имея права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем марки ВМW, не обеспечил соблюдение правил дорожного движения и совершил наезд на пешехода, двигающегося по дороге вдоль обочины, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Пешеход погиб на месте, а водитель попытался скрыться. Но его скоро поймали полицейские и арестовали.

Спустя месяц принято решение о заведении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Прокуратура это поддержала. Теперь ведомство контролирует расследование.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.