Что произошло в ночь на 22 июня в Хабаровском крае

Мужчина погиб под колесами мусоровоза Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Мусоровоз наехал на мужчину во дворе дома № 10/3 на Бульваре Юности в Комсомольске. Водитель не заметил человека, попавшего в слепую зону. Он медленно сдавал назад и сбил пешехода с ног. Мужчина скончался до приезда скорой.

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Хозяйка кошки Маси, которую замучили живодеры в Хабаровске, показала фотографии своей любимицы спустя три недели лечения. Полиция завела дело о жестоко обращении с животными и ведет поиск виновных.

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Мужчина угрожал взорвать отделение банка в Хабаровске. На место приехала полиция. Людей эвакуировали из здания и начали проверку.

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