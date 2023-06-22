Врачи спасают велосипедиста после аварии в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
51-летний мужчина ехал на велосипеде по Краснореченской около 18:20. Он набрал высокую скорость и следовал за «Тойотой», пока расстояние между ним и машиной резко не сократилось. Хабаровчанин не успел остановить велосипед и на полном ходу врезался в «Ленд Крузер».
Мужчина сильно ударился в момент ДТП. Он оставался лежать на дороге до приезда «скорой». На месте врачи осмотрели его и экстренно увезли в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
Сотрудники автоинспекции призывают велосипедистов соблюдать правила дорожного движения и держать безопасную дистанцию, достаточную для экстренного торможения.
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