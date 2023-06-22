Минута молчания и скорби состоится в Хабаровске 22 июня Фото: @prozhd_khv

22 июня в 12:15 по московскому времени пройдет минута молчания и скорби. В этот момент одновременно во всей России люди почтут память жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Именно в эти минуты в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны. Минута молчания в День памяти и скорби — это символ вечной народной памяти и скорби о жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей» - рассказали в администрации Железнодорожного района Хабаровска.

Жители краевой столицы присоединяться ко Всероссийской акции в 19:15.

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