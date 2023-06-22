Женщину оштрафовали за оскорбление бывшей коллеги в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница района имени Лазо заплатит штраф за оскорбление бывшей коллеги. В марте она отправила гневное сообщение женщине, обзывая и нецензурно выражаясь в ее адрес. Получательница решила, что не хочет мириться с таким отношением к себе, поэтому написала заявление в полицию.

«На основании постановления прокурора женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

37-летнюю женщину, которая отправила сообщение, оштрафовали на три тысячи рублей.

Ранее следком направил уголовное дело в суд, обвинив жителя Хабаровска в оскорблении судьи во время заседания.

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