Выскочил на дорогу: мужчина попал под колеса машины в Комсомольске

Автомобиль сбил перебегающего дорогу мужчину Фото: ОГИБДД по Комсомольску

21 июня в Городе юности произошло несколько серьезных аварий, два человека погибли. Первое ДТП случилось утром, когда мусоровоз наехал на мужчину во дворе дома. Вторая авария случилась днем на Комсомольском шоссе. Водитель грузовика сбил человека на переходе, от чего пешеход скончался на месте.

Еще одна серьезная авария - к счастью, не смертельная - произошла поздним вечером в 23:10 на Аллее Труда. Водитель Kia Mohave ехал в сторону проспекта Мира, когда сбил 41-летнего мужчину.

- Водитель иномарки сказал, что человек выскочил прямо под колеса, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте, хотя в пределах видимости был пешеходный переход, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Полиция проводит проверку, по результатам которой установят виновника аварии.

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