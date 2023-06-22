Девочка вспорола ногу о срубленный пень в Хабаровском крае Фото: @trashkhv Фото: социальные сети

Ребенок травмировался о спиленное дерево во дворе дома в Некрасовке. Девочка гуляла с друзьями, когда во время игры ее толкнул мальчик. Она упала, напоровшись на спиленный пень. Торчащая коряга вспорола ногу девочки. Судя по фото, рана очень глубокая, и ее придется зашивать.

Неизвестно, почему спиленные бревна никто не вывез со двора. Этим вопросом заинтересовалась краевая прокуратура.

«Проводится проверка на основании размещенной в Сети информации о том, что ребенок получил травму, упав на нижнюю часть спиленного дерева», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители проверят работу органов местного самоуправления и должностных лиц. При наличии оснований виновные понесут наказание.

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