Полицейские предотвратили трагедию в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске запрещено купаться в Амуре. Сильное течение, сложный рельеф дна и большая глубина реки - эти факторы становятся главными причинами несчастных случаев на воде. Полицейские регулярно проводят рейды на пляжах, где любят собираться нарушители. Во время одного из обходов они заметили группу детей, которая купалась в реке.

Ребята купались в Амуре, несмотря на то, что буквально пару недель назад недалеко от этого места утонули две девочки. Представители по делам несовершеннолетних связались с родителями малолетних нарушителей. Оказалось, что дети не сообщили взрослым, где они находятся.

Теперь юных хабаровчан и их родителей ждут профилактические беседы, а при необходимости будут приняты другие, более серьезные меры реагирования.

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