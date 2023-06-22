Цифровизация развивается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошло собрание, посвященное развитию цифровизации. В городе много сделано в этом направлении, но местные власти не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас можно узнать место нахождения общественного транспорта в реальном времени. Создан сайт «Доступная среда», где есть информация о доступности объектов городской инфраструктуры и общественного транспорта для людей с инвалидностью. Разработана первая в ДФО «Цифровая карта ТОС» с информацией о созданных объединениях и их работе.

«Мы занимаемся цифровизацией без привлечения допфинансирования. Я благодарен нашим специалистам и правительству Хабаровского края за то, что поддерживают нас в начинаниях. Все вопросы решаются оперативно. Благодаря совместной работе мы переводим систему управления городом в «цифру». Губернатор нацеливает нас на создание комфортных условий для жителей. Для этого созданы новые мобильные приложения. С их помощью люди получают услуги в короткие сроки. При этом им не нужно приезжать в организацию, чтобы подать заявку», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города напомнил, что не весь частный сектор имеет доступ к высокоскоростному интернету. Он поручил поручение ускорить работы, чтобы все жители имели равные возможности.

«Продолжается работа по созданию мобильного приложения, которое включает в себя ряд сервисов. Это и контроль управляющих организаций с возможностью проверки результата их деятельности. Жители смогут оставлять комментарии и прикреплять фотоматериалы. Также после разработки новой системы хабаровчане будут получать рассылку электронных уведомлений о прекращении и возобновлении подачи коммунальных ресурсов. Предусмотрены и другие сервисы», - сказал глава управления информационных технологий Хабаровска Андрей Ващишин.

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