«Огненную картину победы» зажгли в Хабаровске Фото: ГУФССП по Хабаровскому краю

Вечером 21 июня на площади Славы прошла Всероссийская акция «Огненные картины победы». К ней присоединились сотрудники краевого управления ФССП. Они вместе с волонтерами, общественниками и простыми жителями города почтили память павших героев войны.

В 20:00 участники акции начали подготовку. Они оформили композицию площадью 72 «квадрата» из свечей с изображением танка Т-34 и надписью «Хабаровск помнит». Для этого понадобилось восемь тысяч свечей.

«Мой дедушка был участником тех страшных событий, и для меня данная акция - возможность отдать дань уважения, почтить память тех, кто отдал свои жизни ради нас, ради нашей страны, ради будущего», - сказал представитель ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО подполковник внутренней службы Денис Лоншаков.

Свечи зажгли в 22:00. Каждый из участников акции «Огненные картины победы» вспомнил героя своей семьи, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

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