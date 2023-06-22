Юрий Трутнев оценил темпы восстановления соцобъектов в ДНР Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил Старобешевский район в Донецкой Народной Республике (ДНР), закрепленный за Республикой Бурятия и Забайкальским краем. Он ценил, как проходят восстановительные работы социальной инфраструктуры.

В Старобешевском районе в середине мая закончился капремонт водовода «Кипучая Криница - Старобешево» протяженностью больше 10 километров. Эта сеть обеспечивает водой больше шести тысяч человек, местные школы и детсады, больницу. Сейчас в районе восстанавливают школу №1. Уже к сентябрю рабочие сдадут один из корпусов, чтобы дети могли учиться в обновленном здании.

В Старобешево после капремонта открылся МФЦ. Рабочие привели в порядок фасад, поменяли окна, завезли новые мебель и оборудование. В районе до осени планируют открыть еще восемь МФЦ в разных населенных пунктах.

«Нам поручено восемь подшефных территорий. Каждый раз во время поездки в ДНР я смотрю, как ведутся работы. Все знают, что строительство - всегда сложная история. Но здесь все стараются выкладываться по максимуму. На подшефных территориях в прошлом году не было сорвано срока ни по одному объекту. Все объекты были построены вовремя. Это значит, что люди, которые здесь работают, хорошо понимают свою ответственность», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, Хабаровский край взял шефство над Дебальцево. В городе уже восстановлено больше 25 объектов. В 2023 году планируется реконструировать школу, детсад, спортивную многофункциональную площадку, отремонтировать дороги.

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