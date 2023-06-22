Спортзалы обновят в четырех школах в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Летом 2023 года в Хабаровском крае обновят четыре спортзала в школах сел Дорминдонтовка, Полетное, Оремиф и Дружба. Их планируют отремонтировать к началу нового учебного года по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Финансирование составит свыше 14 миллионов рублей.

«Занятия в современных спортзалах, на новом оборудовании и с хорошим спортивным инвентарем будут способствовать повышению интереса детей к физкультуре и спорту. Это касается не только уроков, но и внеурочной деятельности. На базе обновленных спортзалов могут развиваться школьные спортклубы и кружки, - рассказали в минобрнауки края.

Всего за 2019-2022 годы в регионе обновлено 28 школьных спортзалов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.