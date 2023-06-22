Водитель сбил женщину с ребенком и сбежал с места аварии в ЕАО Фото: УГИБДД по ЕАО

Авария произошла на улице Шолом-Алейхема вечером 21 июня. Водитель «Тойоты-Калдина» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по зебре в районе дома №56. Мужчина испугался и уехал с места аварии, но позже его нашли полицейские.

Когда правоохранители задержали подозреваемого, он был пьян. Кроме того, ранее его лишили прав, поэтому ему было запрещено садиться за руль. Сам мужчина говорит, что выпил уже после ДТП, но подтверждений этому нет. Полиции предстоит выяснить, как обстояли дела на самом деле.

Женщину и девочку увезли в областную больницу. Там их осмотрели врачи и предложили госпитализацию, но пациентки отказались ложиться в стационар.

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