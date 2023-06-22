Посмотреть на звезды и поучаствовать в квесте предлагают жителям Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе продолжается проект «Отдыхаем в крае». По промослову «Минтур» хабаровчане могут насыщенно провести выходные. Например, в этот раз запланирована ретровыставка автомобилей, наблюдение за звездами и квест.

- В ближайшие выходные, 24 и 25 июня, если будет хорошая погода и безоблачное небо, вы сможете наблюдать рождение сверхновой звезды в другой галактике. Благодаря «Лунным прогулкам» все желающие смогут на запредельном увеличении - двухсот-тысячекратном увидеть горы, кратеры, моря и лунные ландшафты, а также снять видео и фото. Также в программе - наблюдение Венеры и изучение окрестностей Млечного пути, - рассказали в профильном ведомстве.

Посмотреть на старинные авто можно 25 июня. Вам расскажут много интересного о моделях и разрешат сделать с ними фото. В субботу же вас ждут на базе отдыха в районе села Елабуга. Там состоятся народные гуляния «Купала». Здесь будет и плетение венков, и прыжки через костер, и полевая кухня.

Романтикам подойдет экскурсия на парусной лодке. А для активных идеальным станет квест «Вперед, Россия», который пройдет 24 июня на городских прудах (возле «Тарелки»). Командам предстоит пройти самые настоящие испытания, чтобы собрать контент для приветов и поздравлений. Регистрация команд от трех до шести человек в WhatsApp по телефону 8 (962) 222-95-80 (в сообщении нужно указать число участников и название команды). Старт квеста в 12:00.

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