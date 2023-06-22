Имена героев Великой Отечественной войны восстановили в Хабаровском крае Фото: @healthyopinion27
Фото: Социальные сети
Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов опубликовал в своем телеграм-канале список героев, живших в регионе и погибших во времена Великой Отечественной войны, чьи имена были восстановлены накануне:
- рядовой Токарский Василий Семенович, родился в селе Троицком, прошел всю войну, участник Сталинградской битвы;
- курсант Харитонов Иван Павлович, до войны работал на хабаровском заводе имени Кирова, призван на фронт в 1942 году, участвовал в Сталинградской битве, погиб через три месяца после призыва;
- рядовой Крот Александр Леонтьевич, призван Хабаровским РВК в августе 1941-го и погиб в декабре 1942-го на Ржевской дуге, его останки нашел ярославский поисковой отряд «Малая родина» в урочище Огибалово, перезахоронен в братской могиле в Тверской области;
- сержант Логвиненко Митрофан Константинович, хабаровчанин, работал на железной дороге, погиб в бою;
- Бондарь Михаил Игнатьевич из села Верхняя Эконь, призван в 1942 году, пять раз был ранен, но возвращался на фронт
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