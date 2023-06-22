Турнир по футболу в память о погибшем солдате пройдет в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в селе Найфельд Еврейской автономной области прошло открытие мемориальной доски в память о Владимире Сывульском. Год назад, 21 июня 2022-го, он погиб на спецоперации.

В память о лейтенанте гвардии руководство села решило провести спортивные соревнования. В субботу, 24 июня, здесь состоится турнир по дворовому футболу.

- 24 июня в 11:00 в селе Найфельд по улице Центральная (напротив дома №33) состоится турнир по дворовому футболу, посвященный памяти гвардии лейтенанта Сывульского Владимира Алексеевича, - говорится в сообщении администрации Найфельдского сельского поселения.

По всем вопросам можно обращаться к Дмитрию Фомину - он ответственный за мероприятие. Его контакт для связи: 8 914 016-99-09.

Напомним, Владимир Сывульский погиб за несколько месяцев до своего 30-летия. Он учился и работал в сельской школе, которая теперь носит имя своего героя.

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