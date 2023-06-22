Память погибших на войне почтил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вспоминают солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Губернатор региона почтил их подвиги во время богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После он возложил цветы к Вечному огню на площади Славы. В церемонии также приняли участие ветераны, представители ведомств и общественники.

Николай Волошин принимал участие в войне. Долгие годы он жил в Хабаровске и завещал городу свои боевые награды и личные документы. Все это Михаил Дегтярев передал Военно-историческому музею и Государственному архиву Хабаровского края.

- Каждый участник Великой Отечественной войны жив, пока мы помним о нем. Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Оно проходит в день начала Великой Отечественной войны, когда объединенная Европа напала на Россию. Но наши люди выстояли, отстояли родину. И Николай Иванович Волошин был одним из них, - отметил Михаил Дегтярев.

Он родился в 1922 году на западе. Окончил Бакинское училище зенитной артиллерии. Когда началась война, он, не думая, отправился на фронт. После победы продолжил сражаться на Дальнем Востоке, борясь с милитаристской Японией. На его счету немало орденов и медалей. День Победы в 1941 году был для него особенным. Тогда ему исполнилось 23 года.

Михаил Дегтярев убежден: достояние Николая Волошина должно быть доступно всем, кто хочет знать больше об истории своей страны и тех, кто стал неотъемлемой ее частью.

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