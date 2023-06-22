Владимир Путин наградил ректора медвуза Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ректоров медицинских вузов государственными наградами. В их числе оказался ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий.

Решение о награждении принято в преддверии профессионального праздника - Дня медика.

- Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, - рассказали в Российском союзе ректоров.

Константин Жмеренецкий получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. К слову, он сам окончил вуз, который теперь возглавляет. А начинал с должности ассистента. Ректором его назначили в 2016 году. Имеет 157 научных публикаций, из которых четыре монографии и три патента на изобретения. Подготовил трех кандидатов и одного доктора наук. Интересуется терапией, диагностикой и лечением болезней системы кровообращения. Разработал оригинальную методику исследования микроциркуляции в кровеносных сосудах на компьютерном аппаратно-диагностическом комплексе, а также способ количественного измерения скорости кровотока в сосудах человека.

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