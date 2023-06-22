МТС прокачала мобильный интернет в селе, первыми жителями которого были китайцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цифровая экосистема МТС модернизировала оборудование связи в пригороде Хабаровска в селе Тополево, у истоков которого стояли политические беженцы из Китая. В результате скорости мобильного интернета выросли в полтора раза в центральной части села.

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в МФЦ, районной больнице, школе, на центральной площади села Тополево, а также к обновленной сети получили доступ жители домов, находящихся по улицам Гаражная, Спортивная, Строительная, Кузнечная, Магистральная, Южная, а также в ЖК «ГринВилль». Скорости мобильного интернета на 40% выросли также в ЖК «Твердохлебово», который находится в соседнем селе Мирное.

- Мы развиваем сеть в малых населенных пунктах, чтобы повысить комфортность жизни на селе и экономическую эффективность местных предприятий. МТС проанализировала потребление мобильного трафика в селе Тополево и с помощью инструментов big data спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для программы по модернизации сети. Благодаря проведенным работам на телеком-оборудовании МТС жители села смогут с большим комфортом пользоваться привычными мобильными сервисами: слушать музыку, читать книги онлайн, звонить по видеосвязи, общаться в соцсетях, - прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Село Тополево расположено ближе к центру Хабаровска по сравнению с другими городскими микрорайонами. Здесь активно строятся новые жилые комплексы, которые пользуются большой популярностью у жителей города Хабаровска. Горожан в селе привлекает развитая инфраструктура, хорошие дороги, льготы на коммунальные платежи. Здесь также до сих пор живут потомки крестьян из Китая, которые основали колхоз «Кантонская коммуна». Такое название ему дали в память о подавленном восстании в городе Кантоне (Китай). В 1960 году колхоз был реорганизован в совхоз имени В. И. Ленина. В 1967 году по решению крайисполкома село приобрело название Тополево.