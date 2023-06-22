Уровень безработицы среди молодежи оказался самым низким в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уровень безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет оказался в Хабаровском крае самым низким по России. Показатель, по данным на первый квартал 2023 года, находился на уровне 4,1 процента.
- Данные по регионам собрали в Минтруда России, анализируя долгосрочную программу содействия занятости молодежи. К Хабаровскому краю в этом плане вопросов нет: реализуется целый комплекс программ по трудоустройству подростков и молодежи, - рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
В итоге удалось достичь хороших показателей. Если говорить о Дальнем Востоке, то у Амурской области показатель составляет 8,4 процента, у Сахалинской области - 11,2 процента, у Приморья - 12,5 процента и у Забайкалья - 16,4 процента.
Между тем в мае в Хабаровском крае ускорилась инфляция до 1,4 процента.
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