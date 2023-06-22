Ярче и экономичнее: «Ростелеком» модернизировал освещение на Хабаровском судостроительном заводе

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заменил устаревшее осветительное оборудование в двух производственных зданиях Хабаровского судостроительного завода. Энергоэффективная реновация системы освещения позволит краевому предприятию сократить бюджет на электроэнергию до 73%.

Модернизация коснулась освещения в механических и корпусных цехах. Специалисты установили 1226 новых энергосберегающих светильников, которые не только соответствуют техническим нормативам для производственных помещений, но и значительно снижают объемы потребления электроэнергии.

- Современное оборудование не только радует глаз, но и обеспечивает требуемый уровень освещенности на рабочих местах. В ближайшие пять лет, пока действует договор, «Ростелеком» будет обеспечивать нам гарантийное обслуживание установленных светильников, - рассказал главный инженер АО «Хабаровский судостроительный завод» Сергей Королев.

Все расходы на приобретение оборудования, демонтаж устаревших осветительных приборов и установку новых взял на себя «Ростелеком». Работы проведены в рамках энергосервисного договора, который исключает инвестиции со стороны заказчика. В течение пяти лет завод будет рассчитываться за новое освещение из средств, сэкономленных на электроэнергии.

- Такая форма сотрудничества дает возможность заказчику без собственных капитальных затрат поставить современное оборудование и повысить свою энергоэффективность. Это, несомненно, дополнительный драйвер для повышения конкурентоспособности предприятия, - отметила директор по прикладным проектам хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Прыткова.

Дополнительно в рамках энергосервисного договора возможна установка оборудования, которое автоматически управляет освещением и ведет учет потребляемых ресурсов.

При реализации программ в сфере энергетической эффективности «Ростелеком» проводит аудит, проектирование и инженерные работы с учетом снижения влияния внешней среды и поддержания высокой производительности труда. Подобные проекты позволяют не только экономить ресурсы и финансы, но и является неотъемлемой частью экологической культуры современного общества.