Пьяный мужчина вез автобус на ремонт и устроил тройное ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске днем 22 июня произошло ДТП с маршрутным автобусом. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

- По предварительным данным, водитель, управляя автобусом Daewoo по улице Суворова в районе дома №38А со стороны проспекта 60-летия Октября в сторону улицы Краснореченской, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством Toyota Crown, - рассказали в ГИБД Хабаровска.

От удара иномарка отлетела в другую - Honda Fit. В итоге количество участников аварии увеличилось до трех.

Оказалось, что автобус не находился на линии. В этот момент он ехал на ремонт, пассажиров там не было. Правда, водитель ехал на СТО пьяным. Наличие алкоголя в его крови показало медосвидетельствование.

Ранее в ЕАО водитель сбил женщину с ребенком и сбежал с места аварии. Мужчину позже нашла полиция.

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